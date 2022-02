Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a Ukrayna tepkisi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dendias'ın suçlamalarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Tüm dünya Ukrayna'da meydana gelen trajediye odaklanırken, Nikos Dendias kendi kişisel uğraşına odaklanmış durumda: Her koşulda Türkiye'yi karalamak. Böylesi bir saçmalık konusunda çok fazla adanmışlık ve çaba ortaya konuluyor. Çok üzücü!" ifadelerini kullandı.

While the world is focused on the tragedy unfolding in #Ukraine, my friend Nikos 🇬🇷 is focused on his sole hobby: Defamation of Türkiye in any condition.



Such dedication and so much effort put on such nonsense. So sad! https://t.co/yqy5C3AmWh