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Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a Ukrayna tepkisi

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Ukrayna'daki durumdan Türkiye'nin faydalandığı yönünde suçlamalarda bulunmuştu. Yunan bakana tepki Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi. Çavuşoğlu, 'Böylesi bir saçmalık konusunda çok fazla adanmışlık ve çaba ortaya konuluyor. Çok üzücü!' dedi.

26.02.2022 - 19:17 |
Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a Ukrayna tepkisi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dendias'ın suçlamalarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Tüm dünya Ukrayna'da meydana gelen trajediye odaklanırken, Nikos Dendias kendi kişisel uğraşına odaklanmış durumda: Her koşulda Türkiye'yi karalamak. Böylesi bir saçmalık konusunda çok fazla adanmışlık ve çaba ortaya konuluyor. Çok üzücü!" ifadelerini kullandı.

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