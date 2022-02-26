Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a Ukrayna tepkisi
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Ukrayna'daki durumdan Türkiye'nin faydalandığı yönünde suçlamalarda bulunmuştu. Yunan bakana tepki Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi. Çavuşoğlu, 'Böylesi bir saçmalık konusunda çok fazla adanmışlık ve çaba ortaya konuluyor. Çok üzücü!' dedi.
26.02.2022 - 19:17 |
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dendias'ın suçlamalarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Bakan Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı:
"Tüm dünya Ukrayna'da meydana gelen trajediye odaklanırken, Nikos Dendias kendi kişisel uğraşına odaklanmış durumda: Her koşulda Türkiye'yi karalamak. Böylesi bir saçmalık konusunda çok fazla adanmışlık ve çaba ortaya konuluyor. Çok üzücü!" ifadelerini kullandı.
While the world is focused on the tragedy unfolding in #Ukraine, my friend Nikos 🇬🇷 is focused on his sole hobby: Defamation of Türkiye in any condition.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) February 26, 2022
Such dedication and so much effort put on such nonsense. So sad! https://t.co/yqy5C3AmWh