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Bakan Çavuşoğlu'ndan tahliyelerle ilgili son durum açıklaması!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşlarına ilişkin "Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 12 bin 306 oldu" dedi.

08.03.2022 - 00:34 | | DHA
Bakan Çavuşoğlu'ndan tahliyelerle ilgili son durum açıklaması!

Bakan Çavuşoğlu, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatı sonrasında tahliye edilen Türk vatandaşlarına ilişkin açıklama yaptı. Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Ukrayna'dan 372 kardeşimiz daha yola çıktı. Yolunuz açık olsun. Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 12 bin 306 oldu. Vatandaşlarımızın güvenli tahliyesi için planlamalarımız devam ediyor" ifadelerini kaydetti.

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