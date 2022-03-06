GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemBakan Çavuşoğlu’ndan peş peşe kritik Ukrayna görüşmesi
HaberlerGündem Haberleri Bakan Çavuşoğlu’ndan peş peşe kritik Ukrayna görüşmesi
ABONE OL

Bakan Çavuşoğlu’ndan peş peşe kritik Ukrayna görüşmesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile telefonla görüştü.

06.03.2022 - 20:11 |
Bakan Çavuşoğlu’ndan peş peşe kritik Ukrayna görüşmesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu (RF) Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile bugün ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Lavrov’la, devam etmekte olan krizin sona erdirilmesi ele alınarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın bugün Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin ile görüştüğü hususların takibi yapılmıştır. Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba’yla ise, Ukrayna’daki son gelişmeler ele alınmıştır” denildi.

GÜNCEL HABERLER

Makatına torpil yerleştirip patlatan kişi, tıp literatürüne girdi

Makatına torpil yerleştirip patlatan kişi, tıp literatürüne girdi

Bakan Çavuşoğlu’ndan peş peşe kritik Ukrayna görüşmesi

Bakan Çavuşoğlu’ndan peş peşe kritik Ukrayna görüşmesi

Şans Topu sonuçları sorgulama: 6 Mart Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar...

Şans Topu sonuçları sorgulama: 6 Mart Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar...

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Makatına torpil yerleştirip patlatan kişi, tıp literatürüne girdi

Makatına torpil yerleştirip patlatan kişi, tıp literatürüne girdi

Sıradaki Haber
Şans Topu sonuçları sorgulama: 6 Mart Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar...

Şans Topu sonuçları sorgulama: 6 Mart Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar...

Sıradaki Haber
Ukrayna'da ateşkes bozuldu! Bombalama başladı, tahliyeler yeniden durdu

Ukrayna'da ateşkes bozuldu! Bombalama başladı, tahliyeler yeniden durdu

Sıradaki Haber
İşveren, işçi milyonlarca çalışanı ilgilendiren flaş 'ihbar süresi' kararı! Yüzde yüz zamlı ödenecek...

İşveren, işçi milyonlarca çalışanı ilgilendiren flaş 'ihbar süresi' kararı! Yüzde yüz zamlı ödenecek...

Sıradaki Haber