Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç ve Finlandiya açıklaması: Somut bir gelişme yok

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'yla 3'lü mutabakata ilişkin yaptığı açıklamada, "Terör iltisaklı suçluların iadesi ve terör varlıklarının dondurulması konusunda somut bir gelişme yok" dedi.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle; Nihayetinde biz imkansızı istemiyoruz, terörle mücadelede sizden destek istiyoruz. Sizinle ilişkilerimiz stratejik ortaklık seviyesinde, müttefik olmak istediğiniz ülkenin güvenlik endişelerini anlamanızı istiyoruz.

Atılması gereken çok adımlar var, önemli adımlar var. Terörle mücadele konusunda atılan adımların çok etkili olması gerekiyor. Yüce Meclisimizin de ikna olması gerekiyor. Biz Türkiye olarak her türlü bilgiyi vereceğiz. Bizden tam desteği göreceğinizi söylemeyi isteriz.

Savunma sanayi firmalarımız (İsveç'ten) bazı ürünleri ithal etmede gerekli olumlu cevabı alamadı

İsveç'li Bakanın açıklamalarından satır başları ise şöyle; Türkiye'yi bugün ziyaret etmek gerçekten benim için onur. Sayın Çavuşoğlu'nun bana zaman ayırması son derece önemliydi.

Adımlarımızı atmaya başladık ve bunu uygulamaya devam edeceğiz. Türkiye ile çok önemli başarılara imza attık. İsveç'in ve Türkiye'nin farklı uluslararası alanlarda birbirini tanıması ve çalışması gerekiyor.

İsveç bir ahitname imzaladı. Bazı adımların atılması gerekiyor. İsveç sözlerini tutar. Biz bu ahitnameyi çok ciddi olarak ele alıyoruz. Her paragrafla ilgili olarak adımlarımızı atmaya başladık.

Rusya'nın Ukrayna'daki savaşın ciddi sonuçları var her iki ülkeye de. Türkiye gerçekten son derece önemli diplomatik etkiye sahip, 5. sırada. 2024'te iki ülke arasındaki ilişkilerin 100. yılı kutlanacak.