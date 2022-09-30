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Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'ye tepki: Gereğini yapacağız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin GKRY'ye silah ambargosunu kaldırması ile ilgili konuştu. Çavuşoğlu, 'ABD'nin bu kararına somut adımla cevap vereceğiz. Madem tırmanma istiyorsunuz Ada'da, biz de gereğini yapacağız' dedi.

30.09.2022 - 11:11 |
Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'ye tepki: Gereğini yapacağız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) yönelik silah ambargosunu kaldırma kararını değerlendirildi

Bakan Çavuşoğlu, ''ABD'nin bu kararına somut adımla cevap vereceğiz. Madem tırmanma istiyorsunuz Ada'da, biz de gereğini yapacağız' dedi.

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) silah ambargosunu kaldırma kararının kapsamını genişletmesini kınamıştı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "ABD'nin GKRY'ye yönelik silah ambargosunu kaldırma yönündeki 2020 Eylül ayında aldığı kararın kapsamını genişletmesini şiddetle kınıyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) makamlarının, söz konusu karara ilişkin tepkisini tümüyle destekliyoruz. Ada'daki iki tarafın eşitliği ilkesiyle çelişen ve Rum tarafını daha uzlaşmaz kılacak bu karar, Kıbrıs meselesinin çözülmesi yönündeki çabaları olumsuz etkileyecek; Ada'da bir silahlanma yarışına yol açacak ve Doğu Akdeniz'de barış ve istikrara zarar verecektir" denilmişti.

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