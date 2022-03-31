Bakan Çavuşoğlu'dan 'Türkiye savaşa girecek' iddialarına açıklama: Söz konusu değil

Bakan Çavuşoğlu şu açıklamalarda bulundu:

- Cumhurbaşkanımızda toplantının İstanbul'da hitap etmesi, ateşkese, barışa ve iki ülkeye verdiğimiz önemin göstergesidir. İki ülkenin İstanbul'da bu adımı atması da bize verdiği önemin göstergesidir. Bazı konularda uzlaşı ve anlayışa vardılar. Rusça dili, tarafsızlık... Tarafsızlık politikası için Ukrayna'nın talepleri masada.

- Liderlerin de ondan öncesinde Dışişleri Bakanları'nın bir araya gelmesi gündemde. Dışişleri Bakanlarının olası bir anlayışı taraf etmesi, daha sonra da liderlerin bu anlaşmayı imzalaması için bir araya gelmesi... Bugün İstanbul'a gidip geldim. Neler yapmamız lazım bu süreçte diye. İki ülkeye ev sahipliği yapmakla bu olmaz.

- Bir ateşkes için kalıcı barışın tesisi için savaşın başlangıcından bu yana yoğun çalışma sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanımız liderlerle görüşmelerini sürdürüyor.

- Dün hem Lavrov hem de Kuleba ile temaslarımız devam etti. Sayın Cumhurbaşkanımız hem telefonda Zelenski ile görüşecek hem de sayın Putin'le görüşecek.

- Ukrayna ben NATO'ya girmeyeceksem, benim de garantörlüğümün sağlanması gerektiğini söylüyor. Böyle bir anlaşma olursa Rusya Federasyonu da garantörlerden biri olacak. Ukrayna'nın teklif ettiği Almanya ve Türkiye... Hatta İtalya da var. Başka bu garantörlüğe katılmak isteyen ülkeler olursa dahil olacak.

- Böyle bir anlaşma olursa, Ukrayna NATO'ya giremeyecek ama AB'ye girebilecek. Bu ülkeler de garantör olacak.

- Türkiye'de yorumlara bakıyoruz; Türkiye savaşa girecek, asker konuşlandıracak. Böyle bir şey söz konusu değil.

- Barışa gidecek süreçte bu Ukrayna için garanti bir yol. Ukrayna'nın P5 ülkelerine Almanya ve Türkiye'yi dahil etmesi... Türkiye'yi yapıcı barış isteyen bir ülke olarak görmeleridir.