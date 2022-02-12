Bakan Çavuşoğlu: Ukrayna'daki vatandaşlarımız duyurularımızı takip etsin

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle: Rusya'nın her an işgal edebileceğini Batılı medyalar daha önce de söylemişti. ABD kısa sürede geniş çaplı bir Savaş olasılığına dikkat çekiyor. Bizim konuştuğumuz Rusya ve Belarus kaynakları ise bunu reddediyor. Belarus üzerinden Ukrayna'ya saldırılacağı hakkında Haberler çıktığını Belarus kaynakları reddediyor. Tansiyonu düşürücü çalışmalara odaklanmamız lazım. Rusya'nın NATO ile mektuplaşmaları oldu. Bir görüşmede, bir iki mektuplaşmada bu sorunların tamamının çözülmesini beklemek gerçekçi bir yaklaşım değil. Bu süreç devam ederken Rusya böyle bir işgale kalkışırsa doğru olmaz. Böyle bir durum yoksa Batılı ülkelerin Ukrayna'da panik havası yaratan açıklamaları dikkatli yapmaları gerekiyor. 25 bin civarında vatandaşımız var biz hazırlıklı olmak durumundayızVatandaşlarımızın Ukrayna'dan tahliyesini de konuşuyoruz. Ukrayna'daki vatandaşlarımız duyurularımızı takip etsin. Ukrayna'dakli herhangi bir gerginlik hepimizin huzurunu bozar.