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Bakan Çavuşoğlu, Togg ile Viyana sokaklarında tur attı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Viyana’da Avusturyalı mevkidaşı Alexander Schallenberg ile gerçekleştirdiği görüşmeye Dışişleri Bakanlığına ait Togg aracı ile geldi. Bakan Çavuşoğlu, daha sonra Viyana sokaklarında Togg ile tur attı.

14.04.2023 - 17:03 | | İHA
Bakan Çavuşoğlu, Togg ile Viyana sokaklarında tur attı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak üzere Avusturya’ya geldi. Bakan Çavuşoğlu, başkent Viyana’daki temasları çerçevesinde ilk olarak Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg’le bir araya geldi. Daha sonra heyetler arası toplantıya katılan Bakan Çavuşoğlu, görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Deprem yardımları için teşekkür ettik. Ekonomik, ticari ve kültürel iş birliğimizi devam ettireceğiz. Ukrayna, Suriye ve Güney Kafkasya’daki gelişmeleri ele aldık" ifadelerini kullandı.

TOGG VİYANA SOKAKLARINDA

Bakan Çavuşoğlu, Avusturyalı mevkidaşı Schallenberg ile görüşmesine Türkiye’nin ilk yerli otomobili Togg ile gitti. Görüşmenin ardından bakanlıktan Schallenberg tarafından uğurlanan Çavuşoğlu, Avusturyalı mevkidaşına Togg hakkında bilgi verdi. Bakan Çavuşoğlu, daha sonra Viyana sokaklarında Togg ile tur attı.

Bakan Çavuşoğlu, Togg ile Viyana sokaklarında tur attı

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