Bakan Çavuşoğlu: Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 9 bin 653 oldu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Bugün Ukrayna'dan 406 kardeşimiz daha yola çıktı. Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 9 bin 653 oldu. Ayrıca Ukrayna'dan tahliye ettiğimiz vatandaşlarımız bugün Bükreş ve Varşova'dan Türk Hava Yollarımızla ülkemize sağ salim geldiler. Hoş geldiniz."