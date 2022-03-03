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Bakan Çavuşoğlu: Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 8 bin 454 oldu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Ukrayna'dan yola çıkan 404 kişi ile beraber, tahliye edilen vatandaş sayısının 8 bin 454 kişiye ulaştığını açıkladı.

03.03.2022 - 00:23 |
Bakan Çavuşoğlu: Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 8 bin 454 oldu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Ukrayna'dan 404 kardeşimiz daha yola çıktı. Böylece tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 8 bin 454 oldu. Ayrıca Ukrayna'dan tahliye ettiğimiz vatandaşlarımız bugün Bükreş ve Varşova'dan Türk Hava Yollarımızla ülkemize sağ salim geldiler. Hoşgeldiniz" ifadelerini kullandı.

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