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Bakan Çavuşoğlu, İspanyol mevkidaşı Bueno ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 17. Bled Stratejik Forumu dolayısıyla geldiği Slovenya’da İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği (AB) ve İşbirliği Bakanı Jose Manuel Albares Bueno ile görüştü.

29.08.2022 - 17:49 | | LYUBLYANA (İHA)
Bakan Çavuşoğlu, İspanyol mevkidaşı Bueno ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Gücün hakimiyeti mi kuralların gücü mü” temalı 17. Bled Stratejik Forumu’na katılmak üzere geldiği Slovenya’da resmi temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, Slovenya’nın Bled kasabasında düzenlenen 17. Bled Stratejik Forumu’nda İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği (AB) ve İşbirliği Bakanı Jose Manuel Albares Bueno ile bir araya geldi. Sosyal medya hesabından görüşmeye dair paylaşım yapan Bakan Çavuşoğlu, "Günün ikinci görüşmesinde, İspanya Dışişleri Bakanı Albares ile Ukrayna ve Libya’daki gelişmeler ile NATO genişlemesini ele aldık" ifadelerini kullandı.

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