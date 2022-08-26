Bakan Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Bir kez daha kınıyorum

Bakan Bozdağ sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: İHL’lere ve İmam Hatiplilere iftira atana; kin, nefret ve ayrımcılık içeren sözleri sarf edene karşı; İmam Hatip Liseleri ve İmam Hatiplilere sahip çıkan CHP’nin Genel Başkanı dahil tek bir CHP’li yetkilinin açıklamasını duyduk mu? Yok. Buna şaşırdık mı? Asla. Bildik CHP işte.

Hakimleri ve savcılara tehdidi, hakareti ve onları hedef göstermeyi alışkanlık hâline getiren Kılıçdaroğlu’nu bir kez daha kınıyorum. Bilinmeli ki kimse, hakim ve savcılara, emir ve talimat veremez; tavsiye ve telkinde bulunamaz; onları hedef gösteremez.

Hakim ve savcılarımız hakkında söylediği çirkin sözler, hakim ve savcıların değil söyleyenin karakterini ve ahlak seviyesini gösterir. Bizim ahlakımız, bu çirkin sözleri sarf edene karşı aynen iadeye dahi izin vermez. Ama biliriz ki kötü söz, sadece ve sadece sahibini tavsif eder.