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Bakan Bolat duyurdu: 427 kilogram uyuşturucu metamfetamin ele geçirildi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Havalimanı Kargo Bölümünde gerçekleştirilen operasyonda, Güney Amerika çıkışlı ve yurtdışına transit gönderilen iki kargoda toplam 427 kilogram uyuşturucu metamfetamin ele geçirildiğini duyurdu.

22.07.2023 - 09:22 |
Bakan Bolat duyurdu: 427 kilogram uyuşturucu metamfetamin ele geçirildi

Ticaret Bakanı Bolat paylaşımında "Ticaret Bakanlığımıza bağlı Gümrük Muhafaza Birimlerince İstanbul Havalimanı Kargo Bölümünde gerçekleştirilen operasyonda, Güney Amerika çıkışlı ve yurtdışına transit gönderilen iki kargoda toplam 427 kg Uyuşturucu Metamfetamin ele geçirilmiştir. Operasyonda emeği geçen değerli mesai arkadaşlarımızı candan tebrik ederim. Teşkilatımız , gece gündüz demeden Milletimizin ve tüm insanlığın sağlığı, huzuru ve güvenliği için zehir tacirleriyle mücadelesine devam edecektir" ifadelerini kullandı.

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