Bakan Bak paylaştı: Cumhurbaşkanımız ile basketbol maçlarına devam ediyoruz

Bakan Bak yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımız ile basketbol maçlarına devam ediyoruz. Arkadaki tabelada da göründüğü üzere Yeşil Takım galip. Formumuzdayız." dedi. Fotoğraf karesinde Bursa milletvekili Mustafa Varank, İzmir milletvekili Mehmet Kasapoğlu, MİT Başkanı İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kızılay'ın kuruluş yıl dönümünü tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Türk Kızılay'ının 155'inci yıl dönümünü tebrik etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kızılay'ın kuruluş yıl dönümü için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımında, "Aziz milletimizin ülkemiz ve dünyanın dört bir tarafındaki şefkat eli olan Türk Kızılay'ın 155'inci kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Hilal-i Ahmer'den bu yana canla başla insanlığa hizmet veren tüm gönüllüleri şükranla yâd ediyorum" ifadeleri yer aldı.