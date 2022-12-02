Bakan Akar'dan Yunanistan'a uyarı!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çanakkale'de "AK Parti 2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programında önemli açıklamalarda bulundu. Akar, "Harekatta şu ana kadar 491 terörist etkisiz hale getirildi." dedi.

Bakan Akar'ın açıklamalarından satır başları:

Harekatta şu ana kadar 491 terörist etkisiz hale getirildi.

ABD'YE TERÖRLE MÜCADELE MESAJI

Teröristlere desteğinizi kesin, teröristlerle birlikte olmayın diyoruz muhataplarımıza. Sizin tek muhatabınız Türkiye'dir.

"DİYALOG ÇAĞRIMIZ BİR KORKU DEĞİLDİR"

Yunanistan ile diyalog tekliflerimizi her zaman ortaya koyuyoruz. Yunanistan'ın gerginliği arttırıcı eylem ve söylemlerinden vazgeçmesini bekliyoruz. Sabırla barışçıl yöntemlere inanıyoruz. Fakat diyalog çağrımız zafiyet değildir. Hakkımızı koruyacağız. Oldu bittiye izin vermeyeceğiz. Aklınızı başınıza toplayın. 3. tarafların söylemleriyle kendinize havada görmeyin.

Yunanistan'a karşı son derece sabırlı davranıyoruz. Bizim diyalog çağrımız bir korku değildir. Hiçbir hakkımızı çiğnetmeyeceğiz diyoruz

Aklınızı başınıza toplayın, ayaklarınız yere bassın.