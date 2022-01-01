Bakan Akar'dan Yunanistan'a Ege'de 12 mil uyarısı!

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile yılın son gününü yoğun mesaiyle geçirdi.

Akar ve TSK Komuta Kademesi, Foça Deniz Üs Komutanlığında “bahriyelilerle”, Çiğli’deki 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığında "havacılarlarla" son olarak da Şanlıurfa’da Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekât Merkezinde "karacılarla" bir araya gelerek hem faaliyetlere ilişkin yıllık değerlendirme toplantısı yaptı hem de Mehmetçiğin yeni yılını kutladı.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Komutanlar aralıksız devam eden temasları sırasında “Güney” isimli Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçağının görev uçuşuna da katılarak kara, deniz ve hava unsurlarının faaliyetlerine ilişkin havadan inceleme ve denetlemelerde bulundu.

"Türkiye'nin göklerdeki gözü" olarak nitelendiren HİK uçağıyla yapılan görev uçuşunda Bakan Akar beraberindeki TSK Komuta Kademesi ile 3 saat boyunca toplam 1.700 kilometre uçtu. Bakan Akar görev uçuşu sırasında Ege ve Doğu Akdeniz’de seyir hâlindeki gemilerin komutanları, havadaki uçakların pilotları ile bazı kara unsurlarıyla da telsizle görüşerek bilgi aldı, onların yeni yıllarını kutladı.

İlk olarak orta Akdeniz'de görevli TCG GÖKÇEADA ve TCG GÖKOVA, daha sonra Doğu Akdeniz'deki TCG GELİBOLU, ardından ise Mersin açıklarında görevli yerli ve millî imkânlarla üretilen TCG KINALIADA ile telsizle görüşen Bakan Akar, Kıbrıs semalarındayken Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk ile ardından da Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile birer telsiz görüşmesi gerçekleştirdi.





TERÖRLE MÜCADELE GÖREVİNE GİDEN PARS’LARLA GÖRÜŞTÜ

Telsiz görüşmelerinde, başarılı faaliyetlerinden dolayı tüm personeli tebrik eden Bakan Akar, "Bundan sonra da hepinize hayırlı, başarılı görevler diliyorum. Sizlere güveniyoruz, sizlerle övünüyoruz. Sorumluluklarınız büyük. Bunları büyük başarıyla yerine getirdiniz bundan sonra da aynı kahramanlık ve fedakârlıkla yerine getireceğinize inanıyoruz." diye konuştu.

Bakan Akar telsizle ayrıca terörle mücadele harekâtı kapsamında göreve giden 181’inci Filo Komutanlığına ait "Pars Kolları" ile de telsiz görüşmesi gerçekleştirdi. F-16'ların pilotlarına önemli görevlerinde başarı dileyen Bakan Akar, "Büyük fedakârlıklar ve kahramanlıklar yaptınız, terörle mücadeleye çok önemli katkılar sağladınız, bundan dolayı hepinizi kutluyorum. Bundan sonra da başarılarınızın artarak devam edeceğine inanıyorum. Emniyetli uçuşlar diliyor, sağ salim dönmenizi bekliyorum. Allah'a emanet olun." dedi.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da HİK’te bulunan Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ile telsiz/telefon görüşmesi yaparak Ege ve Doğu Akdeniz’de seyir hâlindeki gemilerin personeli ve havadaki uçakların pilotlarına hitap etti. Personeli başarılarından dolayı tebrik eden Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan, Mehmetçiğin yeni yılını kutladı.





BAKAN AKAR “GÜNEY”İN KOKPİTİNE GEÇTİ

Bakan Akar görev uçuşu sırasında bir süre Güney'in kokpitine de geçti. Uçağın faaliyetlerine ilişkin bilgi alan Bakan Akar, bir süre Doğu Akdeniz semalarında pilot koltuğunda uçtu. Bakan Akar, gittiği birliklerde yıllık değerlendirme toplantılarının ardından Mehmetçiğe de hitap etti. Bakan Akar beraberindeki TSK Komuta Kademesi ile Foça Deniz Üs Komutanlığında "Mavi Vatan'ın en büyük koruyucusu" olarak nitelendirilen TCG BAYRAKTAR’da bahriyelilerle bir araya geldi.

Aralarında amfibi deniz piyadelerinin de bulunduğu personelin yeni yılını kutlayan, savunma ve güvenlik konularına değinen Bakan Akar; Kara , Deniz ve Hava Kuvvetlerinin hem yurt içi hem sınırların ötesinde büyük bir kahramanlıkla kendilerine verilen görevleri başarıyla yerine getirdiğini belirtti.

Önemli bir dönemden geçildiğini, Türkiye'nin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bölgesindeki kritik gelişmeleri yakından takip ettiğini, gerekli tedbirleri aldığını dile getiren Bakan Akar, Ege ve Doğu Akdeniz'de son dönemde yaşananlara ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Yunanistan ile yaşanan sorunları hatırlatan Bakan Akar, "Biz sorunlarımızın görüşmeler, diyalog yoluyla uluslararası hukuk, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde çözülmesinden yana olduğumuzu her zaman söylüyoruz." diye konuştu.

Bu manada başlatılan istişari görüşmeleri, NATO bünyesindeki görüşmeleri hatırlatan Bakan Akar, güven artırıcı önlemler çerçevesinde gerçekleştirilmesi planlanan dördüncü toplantı için Yunan yetkilileri davet ettiklerini söyledi. Türkiye'nin kimseye tehdit olmadığını, sorunların görüşmeler yoluyla çözümünden yana olduğunu yineleyen Bakan Akar, "Türkiye, dost ve müttefikleri için güvenilir, etkin ve güçlü bir müttefiktir." dedi.