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Bakan Akar'dan kritik 'tahıl koridoru' görüşmesi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile görüştü.

27.07.2022 - 20:45 | | İHA
Bakan Akar'dan kritik 'tahıl koridoru' görüşmesi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov arasında gerçekleşen görüşmede, Müşterek Koordinasyon Merkezinin açılışından duyulan memnuniyetin ifade edildiği öğrenildi. Ayrıca, tahıl sevkiyatının bu hafta içerisinde başlaması konusundaki hazırlıklar ile sevkiyat kapsamında karşılıklı destek ve koordinasyona devam edilmesi konularında görüş alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.

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