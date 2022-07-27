Bakan Akar'dan kritik 'tahıl koridoru' görüşmesi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov arasında gerçekleşen görüşmede, Müşterek Koordinasyon Merkezinin açılışından duyulan memnuniyetin ifade edildiği öğrenildi. Ayrıca, tahıl sevkiyatının bu hafta içerisinde başlaması konusundaki hazırlıklar ile sevkiyat kapsamında karşılıklı destek ve koordinasyona devam edilmesi konularında görüş alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.