Bakan Akar'dan Antakya'daki çadır kentte inceleme

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Hulusi Akar, 6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7, Elbistan ilçesinde ise 7.6 büyüklüğündeki depremlerin vurduğu iller arasında yer alan Hatay'daki faaliyetlerine devam ediyor. Beraberindeki Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu ve Genelkurmay 2'nci Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Antakya ilçesindeki Küçük Dalyan Mahallesi'ne giden Bakan Akar, burada Mehmetçik tarafından kurulan çadırların da yer aldığı çadır kentte incelemelerde bulundu. Bine yakın depremzedenin yaşadığı çadır kentte Mehmetçik tarafından kurulan ve çalıştırılan çamaşırhane, banyo gibi ünitelerde incelemelerde bulunan Bakan Akar, çadır kentteki faaliyetlere ilişkin de yetkililerden bilgi aldı, talimat verdi.

'ÇOCUKLARIMIZIN EĞİTİMİ ÇOK ÖNEMLİ'

Çevresini saran çocuklar da brifing sırasında Bakan Akar'ı yalnız bırakmadı. Çocuklarla yakından ilgilenen Bakan Akar daha sonra onlara oyuncak hediye etti. Depremzedelerle de bir araya gelen Bakan Akar, onların taleplerini dinledi. Çadır kentteki Mehmetçik Okulu’nun çalışmalarına ilişkin de bilgi alan Bakan Akar, ailelerin çocuklarını düzenli olarak okula göndermediğini öğrendi. Bunun üzerine Bakan Akar, depremzede ailelerle görüşerek eğitimin önemine vurgu yaptı.

Bakan Hulusi Akar, "Milli Eğitim Bakanlığımızla koordineli olarak bu yerleri hazırladık. Gerekli görevlendirmeleri Milli Eğitim Bakanlığımız yaptı. Çocuklarımızın eğitimi çok önemli. Gerek depremin psikolojik etkilerinin azaltılması gerekse eğitim hayatlarının aksamaması için çocuklarımızı bu okullara yönlendirelim" dedi.

Bakan Akar ayrıca, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından verilen hizmetlere ilişkin bilgi aldı.