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Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşıyla görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefonda görüştü.

06.03.2022 - 17:13 |
Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşıyla görüştü

Görüşmede ateşkesin ve istikrarın bir an önce sağlanması ve insani yardım konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede Bakan Akar tarafından; tahliyelerin emniyetle yapılması ve insani durumun iyileştirilmesi için belirli bir süre de olsa bir ateşkese olan acil ihtiyaç vurgulandı.

Bakan Akar ayrıca tahliye edilemeyen ve tahliyesi süren vatandaşların güvenliklerinin sağlanması konusundaki beklentilerini iletti ve Türkiye'nin; Ukrayna'ya insani yardımın ulaştırılması, barış ve huzurun tesisi için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

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