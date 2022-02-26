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Bakan Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile görüştü

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Bakan AKAR tarafından Türkiyenin insani yardım konusunda üzerine düşeni yapmaya devam edeceği ifade edildi.

26.02.2022 - 18:58 |
Bakan Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile görüştü

Bakan Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Bakan Akar tarafından Türkiye'nin insani yardım konusunda üzerine düşeni yapmaya devam edeceği ifade edildi.

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