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Bakan Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüştü.

07.04.2022 - 20:06 | | DHA
Bakan Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile görüştü

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Bakan Akar tarafından; diplomatik bir çözüme yardımcı olmak üzere acilen ateşkese gidilmesinin önemi ve başta Mariupol olmak üzere sivillerin emniyetli bir şekilde karadan, denizden tahliye edilmesinin aciliyeti vurgulandı. İnsani yardım konusunda her türlü desteği sağlamaya çalışan Türkiye'nin bölgede barışın temini için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edeceği bir kez daha ifade edildi" denildi.

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