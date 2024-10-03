Bakacak BarajÄ±ndaki kÃ¶yÃ¼n kalÄ±ntÄ±larÄ± gÃ¼n yÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±ktÄ±

Ã‡anakkale'nin Biga ilÃ§esinde bulunan ve tarÄ±msal sulama ihtiyacÄ±nÄ± karÅŸÄ±layan 136 milyon metrekÃ¼p kapasiteye sahip Bakacak BarajÄ±'nÄ±n su seviyesi kuraklÄ±k nedeniyle ekim ayÄ± itibariyle yÃ¼zde 10'lara kadar dÃ¼ÅŸtÃ¼. Su seviyesinin dÃ¼ÅŸmesiyle birlikte Bakacak BarajÄ±'nÄ±n yapÄ±mÄ± iÃ§in 81 hanesinden 55'i 1990 yÄ±lÄ±nda boÅŸaltÄ±larak GÃ¶kÃ§eada'ya taÅŸÄ±nan 903 yÄ±lÄ±k tarihi geÃ§miÅŸe sahip EÅŸelek kÃ¶yÃ¼nÃ¼n terk edilmiÅŸ evleri ve kurum binalarÄ±ndan bazÄ±larÄ± gÃ¼n yÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±ktÄ±.

'BARAJDA 13 MÄ°LYON METREKÃœP SU KALDI'

Bakacak BarajÄ±'nda geÃ§en yÄ±l ve bu yÄ±l kuraktan dolayÄ± su seviyesinin daha da dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yleyen Ã‡anakkale Ziraat OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Ufuk Ãœnver, Bakacak, Ã‡anakkale'nin en bÃ¼yÃ¼k barajÄ±. Baraj bu yÄ±l tarÄ±msal sulamaya aÃ§Ä±ldÄ±. GeÃ§en yÄ±l kuraklÄ±ktan dolayÄ± sulamaya izin verilmemiÅŸti. Onun iÃ§in su seviyesi geÃ§en sene bu zamanlar yÃ¼zde 35-40 civarÄ±ndaydÄ±. Ama bu sene sulamaya aÃ§Ä±lÄ±nca ÅŸu an su seviyesi yÃ¼zde 10'a kadar dÃ¼ÅŸtÃ¼. Yani yaklaÅŸÄ±k 13 milyon metrekÃ¼p, su kaldÄ±. Su seviyesi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼nce eski yerleÅŸim yeri olan EÅŸelek kÃ¶yÃ¼ tekrar aÃ§Ä±ÄŸa Ã§Ä±ktÄ± dedi.

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Bakacak BarajÄ±'nÄ±n su seviyesi tarihin en dÃ¼ÅŸÃ¼k seviyesine ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Ãœnver, Ã‡Ã¼nkÃ¼ 1984 yÄ±lÄ±nda yapÄ±mÄ±na baÅŸlanan Bakacak BarajÄ±, takribi 2000 yÄ±lÄ±nda bitti. 2001 yÄ±lÄ±nda da sulamaya aÃ§Ä±ldÄ±. Ä°klim deÄŸiÅŸikliÄŸinden dolayÄ± kurak yÄ±llarla mÃ¼cadele ettiÄŸimiz iÃ§in baraj olumsuz etkilendi. Bakacak BarajÄ±'nÄ±n su seviyesi dÃ¼ÅŸtÃ¼. Eski EÅŸelek kÃ¶yÃ¼ kendi hÃ¼viyetine kavuÅŸtu. UmarÄ±z ki bu yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± bir yÄ±l olur ve barajÄ±n hiÃ§ olmazsa su seviyesi yÃ¼kselir ve oradaki tarÄ±m arazileri ve Ã§iftÃ§iler suya kavuÅŸsun. Su olmazsa tarÄ±mdaki Ã¼retimde maalesef dÃ¼ÅŸÃ¼yor dedi.