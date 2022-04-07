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Bahçelievler Belediyesi'nden boşaltılan bina ile ilgili açıklama

Bahçelievler Belediyesi, çökme riski nedeniyle boşaltılan binayla ilgili açıklama yaptı.

07.04.2022 - 16:52 | | İSTANBUL - DHA -
Bahçelievler Belediyesi'nden boşaltılan bina ile ilgili açıklama

Açıklamada, "Bahçelievler Hürriyet Mahallesi Rüya Sokak 27 numarada bulunan bir binanın yanındaki temel kazasından dolayı meydana gelen olası riskten dolayı iki gün önce tahliye edilen bina sakinlerine bugün geçici olarak değerli ve acil eşyalarını almalarına izin verildi.

Bahçelievler Belediyesi tarafından bina ve otelde kriz masası oluşturuldu.  Bina sakinleri otelde misafir edilmeye devam edilirken her türlü ihtiyaçları Bahçelievler Belediyesi tarafından karşılanıyor. Belediye tarafından bina sakinlerine ayrıca taşınma yardımı da yapılacak" denildi.

 

 

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