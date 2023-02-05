Bahçeli: Küresel oyunlara, abluklara karşı duracağız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Tekirdağ'da "Aziz Milletim Sıra Sende" temalı açık hava toplantısında önemli mesajlar verdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Tekirdağ'da "Aziz Milletim Sıra Sende" temalı açık hava toplantısında önemli mesajlar verdi.

İşte Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları: Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu felsefesinin omurgası egemenliktir. Kurucu felsefenin damarı eşitliktir. Kökü çok eskiye dayanan ortaklık bağları tasa ve neşede kenetlemiştir. Türk milleti bağımsızlığının bedelini şehit kanlarıyla ödemiştir.



HİÇBİR TÜRK VATANDAŞI BU ÜLKENİN YABANCISI DEĞİLDİR



Hiçbir Türk vatandaşı bu ülkenin ötekisi, yabancısı değildir. Eşitlik ve hürriyet cumhuriyetin taşıyıcı kolonlarından sadece ikisidir.



TÜRKİYE PARMAK SALLANACAK BİR ÜLKE DEĞİL



Türkiye parmak sallanarak hizaya sokulacak bir ülke değildir. Türkiye, onun bunun dayatma ve yaptırım tehditleriyle taviz verecek bir ülke de değildir.



ABLUKALARA KARŞI DURACAĞIZ



Küresel oyunlara milli güvenliğimizi tehlikeye atan ablukalara karşı duracağız. Tekirdağ evet diyorsa bu zillet ittifakı nasıl duracak. Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceği yabancı başkentlerden belirlenemez.



BUNLAR TESLİM BAYRAĞI ÇEKMİŞ SİYASET ACİZLERİDİR



Sandık New York’ta kurulmayacak, sayım Brüksel’de yapılamayacak. Zalimler hükmü aziz millete sökmeyecek. Bunlar teslim bayrağı çekmiş siyaset acizleridir. Hiçbir milli konu umurlarında değildir. Bunlar batıdan aferin bekleyen Türkiye karşıtları, aleyhtarlarıdır. Bunlar aferini Batı’dan beklesin bize milletimiz, Tekirdağ’ın sevgisi yeterlidir.

BİZE TÜRK MİLLETİ YETER



Bunlar Batı'dan aferin bekleyen Türkiye karşıtlarıdır. Onlar aferini Avrupa'da bekleye dursun, bize Türk milleti yeter. Zillet İttifakı'nın açıkladığı mutabakat metninde FETÖ'cülere af vaadi vardır, PKK'ya açık çek vardır, HDP'ye güvence vardır. Uzatılmış kirli eller vardır.



MEYDAN OKUYORUZ



'Ben Kemal geliyorum' diyor... Sürpriz yumurtadan çıkmış gibidir. Kılıçdaroğlu gelse ne yazar, gelmese ne yazar. Ben Kemal'im diyorsa biz de Türk milletiyiz diyoruz. Geleceği varsa göreceği de var diyerek meydan okuyoruz. Kimin geldiğini 14 Mayıs'ta göreceğiz.



ALTILI MASA ORTADAN ÇATLADI



14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerine az bir süre kala zillet ittifakının adayı hala yoktur. Kazanacak aday çıkmaz zillet partilerini birbirine düşürmüştür. Kılıçdaroğlu 13 Mayıs’ta adayı açıklayabileceklerini söylerken, İP bir şey demektedir. Altılı masa ortadan çatlamıştır. Adayın kim olacağı konusunda kutuplaşma var. Kendi arasında anlaşmaktan mahkumdur. Adaysız şekilde arenada dolaşıyorlar. Kazanacak aday açmazı ittifakı birbirine düşürmüştür.



ADAYIMIZ SAYIN ERDOĞAN'DIR



Cumhur İttifakı olarak adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Cumhur İttifakı olarak beraberliğimizi sonuna kadar koruyacağız.



KONSOLOSLUKLARIN KAPATILMASI TEK KELİMEYLE REZALET



Küresel medya fitne nöbetindedir. Mukaddesatımıza hakaret eden iblis uşakları provokasyon nöbetindedir. 9 ülkenin konsoloslukları kapatması tek kelimeyle rezalettir. ABD bu işte öncü rol oynamış, kuklalarını harekete geçirmiştir. Madem tehdit var, açık kaynağı da açıklanmalıdır. Konsolosluklarını kapatan bu ülkeler ne biliyorsa derhal Türkiye ile paylaşmak zorundadır.