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Bahçeli: CHP'de sınıf arkadaşım devam etmezse Ekrem'e karşı Özgür derim

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "CHP'de sınıf arkadaşım devam etmezse Ekrem'e karşı Özgür derim" dedi.

25.07.2023 - 18:51 | | DHA
Bahçeli: CHP'de sınıf arkadaşım devam etmezse Ekrem'e karşı Özgür derim

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, olağanüstü toplanan TBMM Genel Kurul çıkışında basın mensuplarına açıklama yaptı. Genel kuruldaki görüşmeleri değerlendiren Bahçeli, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in heyecanlı bir konuşma yaptığını söyleyerek, CHP'de gerçekleşecek bir genel başkan değişiminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na karşı Özgür Özel'i destekleyeceğini söyledi. Bahçeli, "Özgür Bey'in konuşması çok heyecanlı yapılmış bir konuşma. Aynı zamanda kongre konuşması havasındaydı. Kongre konuşmasına benzer bir konuşma usulüyle. O bakımdan kendi kendime sordum; CHP'de sınıf arkadaşım devam etmezse Ekrem'e karşı Özgür derim" ifadelerini kullandı.

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