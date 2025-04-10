Bahar beklenirken Nisan'da lapa lapa kar yağdı! Günlerce sürecek

Ankara'da düşen sıcaklıkların etkisi ile gece saatlerinde kar yağışı başladı. Kar yağışı şehrin genelinde devam ederken yüksek kesimlerde ise etkisini artırdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yayımlanan hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklığı düşmeye devam edecek. Tahminlere göre kar yağışının 13 Nisan'a kadar sürmesi bekleniyor.

KAYSERİ BEYAZA BÜRÜNDÜ

Kayseri'de dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, gece saatlerinden itibaren yerini kar yağışına bıraktı.

Kar yağışıyla beraber şehir beyaza büründü. Belediye ekipleri de yaşanabilecek olumsuzluklara karşı teyakkuza geçti.

SİVAS

Sivas'ta gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerine kadar etkili oldu. Kent merkezi yağışla birlikte beyaza büründü.

Nisan ayında hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düştüğü Sivas'ta dün gece kar yağışı başladı. Sıcaklığın 0 dereceye kadar düştüğü kentte, yağış aralıklı olarak sabaha kadar etkisini sürdürdü. Kar yağışı ile birlikte kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Kent merkezinde kar kalınlığı yer yer 10 santimetreyi geçti. Sabah kar yağışıyla güne uyananlar, araçlarını temizlemek için yoğun çaba sarf etti. Sürücüler trafikte dikkatli ilerlerken, belediye ekipleri yol ve kaldırımlarda temizlik küreme çalışması yaptı.

Haberin Devamı

Kar yağışı sonrası Cumhuriyet Meydanı ile Tarihi Eğri Köprü'nün bulunduğu bölgelerde güzel görüntüler oluştu. Baharla birlikte ağaçların çiçek açan dalları da kar altında kaldı. Kar yağışının gün içinde devam edeceği, yarın da kısmen etkili olacağı tahmin ediliyor.

HAVA BUGÜN NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Doğu Akdeniz (Mersin hariç), İç Anadolu'nun doğusu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İzmir, Manisa, Kütahya, Eskişehir, Ankara, ve Tokat çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, Güney kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Bilecik, Kütahya, Eskişehir ve Ankara çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların gece saatlerinden sonra Batı Karadeniz ile Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu ile Elazığ ve Hatay çevrelerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/saat, yükseklerinde 90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde toz taşınımı bekleniyor.

Haberin Devamı

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıkların Marmara'da 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, Marmara'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu ile Elazığ ve Hatay çevrelerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/saat, yükseklerinde 90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, gece saatlerinden itibaren Batı Karadeniz ile Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Haberin Devamı

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgârın, bugün (Perşembe) Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu ile Elazığ ve Hatay çevrelerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/saat, yükseklerinde 90 km/saat) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ile yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, gece saatlerinden sonra güneydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde beklenen yağışların, Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Haberin Devamı

EDİRNE °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu

İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu

SAKARYA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Manisa, Kütahya ve İzmir çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yağmur ve sağanak, gece saatlerinden sonra Kütahya çevrelerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in (Mersin hariç) aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Hatay çevrelerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 20°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 22°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 17°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 10°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, doğusu ile gece saatlerinden sonra Eskişehir ve Ankara çevrelerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 8°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 9°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

NEVŞEHİR °C, 6°C

Çok bulutlu, karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağmur, gece saatlerinde iç kesimlerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde beklenen yağışların, gece saatlerinden sonra Bolu, Zonguldak, Bartın, Düzce, Karabük çevreleri ile Kastamonu'nun batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 8°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

KARABÜK °C, 11°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP °C, 13°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 11°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin yağmurlu iç kesimlerinin karlakarışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

SAMSUN °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

TRABZON °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, kuzeyinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor.

ERZURUM °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA °C, 15°C

Çok bulutlu, sağanak yağışlı

VAN °C, 9°C

Çok bulutlu, yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

ADIYAMAN °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı