Bahar beklenirken Nisan'da lapa lapa kar yağdı! Günlerce sürecek
Herkes baharı beklerken kar geri döndü. Gece saatlerinde başlayan yağışla birlikte her yer beyaza büründü. Ankara'da sıcaklıklar düştü. Baharı bekleyenler beyaz sürprizle uyandı.
Ankara'da düşen sıcaklıkların etkisi ile gece saatlerinde kar yağışı başladı. Kar yağışı şehrin genelinde devam ederken yüksek kesimlerde ise etkisini artırdı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yayımlanan hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklığı düşmeye devam edecek. Tahminlere göre kar yağışının 13 Nisan'a kadar sürmesi bekleniyor.
KAYSERİ BEYAZA BÜRÜNDÜ
Kayseri'de dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, gece saatlerinden itibaren yerini kar yağışına bıraktı.
Kar yağışıyla beraber şehir beyaza büründü. Belediye ekipleri de yaşanabilecek olumsuzluklara karşı teyakkuza geçti.
SİVAS
Sivas'ta gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerine kadar etkili oldu. Kent merkezi yağışla birlikte beyaza büründü.
Nisan ayında hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düştüğü Sivas'ta dün gece kar yağışı başladı. Sıcaklığın 0 dereceye kadar düştüğü kentte, yağış aralıklı olarak sabaha kadar etkisini sürdürdü. Kar yağışı ile birlikte kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Kent merkezinde kar kalınlığı yer yer 10 santimetreyi geçti. Sabah kar yağışıyla güne uyananlar, araçlarını temizlemek için yoğun çaba sarf etti. Sürücüler trafikte dikkatli ilerlerken, belediye ekipleri yol ve kaldırımlarda temizlik küreme çalışması yaptı.
Kar yağışı sonrası Cumhuriyet Meydanı ile Tarihi Eğri Köprü'nün bulunduğu bölgelerde güzel görüntüler oluştu. Baharla birlikte ağaçların çiçek açan dalları da kar altında kaldı. Kar yağışının gün içinde devam edeceği, yarın da kısmen etkili olacağı tahmin ediliyor.
HAVA BUGÜN NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Doğu Akdeniz (Mersin hariç), İç Anadolu'nun doğusu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İzmir, Manisa, Kütahya, Eskişehir, Ankara, ve Tokat çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, Güney kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Bilecik, Kütahya, Eskişehir ve Ankara çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların gece saatlerinden sonra Batı Karadeniz ile Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu ile Elazığ ve Hatay çevrelerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/saat, yükseklerinde 90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde toz taşınımı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıkların Marmara'da 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli, Marmara'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu ile Elazığ ve Hatay çevrelerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/saat, yükseklerinde 90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, gece saatlerinden itibaren Batı Karadeniz ile Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgârın, bugün (Perşembe) Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu ile Elazığ ve Hatay çevrelerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/saat, yükseklerinde 90 km/saat) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ile yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
TOZ TAŞINIMI UYARISI: Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, gece saatlerinden sonra güneydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde beklenen yağışların, Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu
İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu
SAKARYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olması bekleniyor.
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Manisa, Kütahya ve İzmir çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yağmur ve sağanak, gece saatlerinden sonra Kütahya çevrelerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in (Mersin hariç) aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Hatay çevrelerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 20°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 22°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 17°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 10°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, doğusu ile gece saatlerinden sonra Eskişehir ve Ankara çevrelerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 8°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 9°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
KONYA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
NEVŞEHİR °C, 6°C
Çok bulutlu, karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağmur, gece saatlerinde iç kesimlerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde beklenen yağışların, gece saatlerinden sonra Bolu, Zonguldak, Bartın, Düzce, Karabük çevreleri ile Kastamonu'nun batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU °C, 8°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.
KARABÜK °C, 11°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.
SİNOP °C, 13°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 11°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin yağmurlu iç kesimlerinin karlakarışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu
SAMSUN °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu
TRABZON °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, kuzeyinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor.
ERZURUM °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MALATYA °C, 15°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı
VAN °C, 9°C
Çok bulutlu, yağmurlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.
ADIYAMAN °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DİYARBAKIR °C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı