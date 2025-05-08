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Bağcılar'da sporcu forması üreten fabrikada çıkan yangın!

08.05.2025 - 07:52Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DHA

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Bağcılar’da sporcu formaları üreten fabrikanın baskı ve dikim bölümünde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken fabrikanın bir bölümünde maddi hasar meydana geldi.

Yangın, 15 Temmuz Mahallesi Cami Yolu caddesinde bulunan sporcu forması üreten 5 katlı fabrikanın en üst katındaki baskı ve dikim bölümünde saat 07.00 sıralarında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Gece vardiyasında çalışan işçiler farikanın üst katından duman çıktığını görünce binayı tahliye etti.

'BASKI BÖLÜMÜNDE ÇIKTIĞI SÖYLENİYOR'

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken yangın çıkan katta maddi hasar meydana geldi. Fabrikada işçi olarak çalışan Mustafa Çam, "Yangın çıktığını söylediler, yangın nereden çıkmış bilmiyorum. Saat 06.30'da çıktığını söylüyorlar. Ben burada çalışıyorum. Yangın üçüncü katta dijital bölümde yani baskıda çıktığı söyleniyor. Ölen yaralanan yok, kontrol altına alındı yangın sıkıntı kalmadı" diye konuştu.(

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