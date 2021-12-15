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Bağcılar'da kaldırım çöktü! Binalar tahliye edildi

İstanbul Bağcılar'da bir sokakta bulunan kaldırımda dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle göçük oluştu. Belediye ekipleri herhangi bir olumsuzluğa karşı göçüğün meydana geldiği noktanın yakınında bulunan iki binayı tahliye etti. Sokakta ve tahliye edilen binalarda incelemeler devam ediyor.

15.12.2021 - 10:02 |
Bağcılar'da kaldırım çöktü! Binalar tahliye edildi

Bağcılar, Yıldıztepe Mahallesi 552. Sokak'ta bulunan bir kaldırımda, dün akşam saat 19.30'da henüz bilinmeyen bir nedenle göçük yaşandı. Mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye, polis ve belediye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri göçüğün meydana geldiği kaldırımda ve sokakta inceleme yaptı. Polis ekipleri çevrede önlem alırken, belediye ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı göçüğün meydana geldiği kaldırımda bulunan iki binayı tahliye etti.



"EVLERİ BOŞALTIN DEDİLER BİZDE ÇIKTIK"

Boşaltılan binalardan birinde oturan Hatice Akkuş, "Ben balkona çıktım. Bir çökme gördüm ama siyah poşet attılar sandım. Sonra belediye telefon etti. 'Evleri boşaltın' dediler. Bizde evimizden çıktık. Yakında bir yerde torunum oturuyor onun yanına gittim" dedi. 



Yusuf Demir ise, "Gelip evleri boşaltın dediler göçük olmuş. Herkes evinden çıktı. Neden olduğunu bilmiyoruz ama metro çalışmaları neden olmuş diyenler var." dedi.  Belediye yetkilileri göçük yaşanan yerde çalışmalar yaparken, sokakta ölçüm yapıldı.

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