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Bağcılar'da 5 katlı iş merkezinde korkutan yangın

İstanbul Bağcılar'da bir tekstil firmasına ait 5 katlı iş merkezinin çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

12.06.2023 - 08:24 | | İHA
Bağcılar'da 5 katlı iş merkezinde korkutan yangın

Yangın, Bağcılar Bağlar Mahallesi 25. sokakta sabah 07.30 sıralarında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle 5 katlı iş merkezinin çatısında çıkan yangın çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü.

İtfaiye ekipleri vinç yardımıyla çatıdaki yangına müdahale etti. Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma meydana gelmedi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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