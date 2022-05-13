Bağcılar'da fabrika deposunda yangın

Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi 1294 Sokak'ta bulunan plastik malzemelerin geri dönüştürüldüğü fabrikanın deposunda saat 13.40 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis sevk edildi. İtfaiye yangına müdahale etti. Yangın, 30 dakikalık çalışmayla söndürüldü. Yangında ölen ve yaralanan olmazken dumandan etkilenen 5 çalışana ambulansta oksijen verildi. Depoda hasar oluştu.

Yangını gören Mehmet Sözen, "Öğlen saatleriydi. Herkes cuma namazındaydı. Çok şükür hiçbir yaralı yok" dedi.

BAĞCILAR KAYMAKAMLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Bağcılar Kaymakamlığı'ndan yangına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bugün saat 13.40'ta ilçemiz 15 Temmuz Mahallesi Cami Yolu caddesindeki geri dönüşüm malzemeleri toplayan fabrikanın deposunda yangın çıkmıştır. Olay yerine ivedilikle güvenlik, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilerek yangın söndürülmüş olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Çıkan yangında herhangi bir yaralı ve can kaybı bulunmamaktadır. Dumandan etkilenen 5 fabrika çalışanı sağlık ekiplerimizce ayakta tedavi edilmiştir" denildi.