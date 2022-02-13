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Bağcılar'da 5 yıldızlı otelde yangın paniği

Bağcılar'da 5 yıldızlı otelin eksi 5'inci katında yangın çıktı. Zemin altı katlarda yoğun duman oluşmasıyla panik yaşanan yangın, söndürme sisteminin devreye girmesiyle söndü.

13.02.2022 - 23:08 | | Ömer ÇETİNASLAN/ İSTANBUL (DHA)
Bağcılar'da 5 yıldızlı otelde yangın paniği

Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi Bahar Caddesi üzerinde bulunan 5 yıldızlı otelde, saat 20.45 sıralarında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. 12 katlı otelin eksi 5'inci katındaki mobilya deposunda çıkan yangın nedeniyle zemin altı katlarda yoğun duman oluştu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Dumanların ulaştığı otelin yangın söndürme sistemi devreye girdi. Otelde kısa süreli panik oluşurken alevler, yangın söndürme sistemi tarafından söndürüldü.

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