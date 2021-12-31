BaÄŸcÄ±lar'da 4 katlÄ± binada yangÄ±n!
Ä°stanbul BaÄŸcÄ±lar'da, 4 katlÄ± binanÄ±n 4'ncÃ¼ katÄ±nda yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. YangÄ±nÄ±n Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± dairedeki anne, 3 Ã§ocuÄŸu ile birlikte hÄ±zla binayÄ± terk etti. Alt katÄ±nda yaÅŸayan kayÄ±nvalidesi ise fenalaÅŸarak hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. YangÄ±n, itfaiye ekipleri tarafÄ±ndan sÃ¶ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼.Â
BaÄŸcÄ±lar Fatih Mahallesi 1792 Sokak'ta bulunan 4 katlÄ± binanÄ±n 4'ncÃ¼ katÄ±nda yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. Elektrik kablolarÄ±ndan Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenilen yangÄ±nÄ±n Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± dairede yaÅŸayan kadÄ±n, dumanlarÄ± gÃ¶rdÃ¼kten sonra 3 Ã§ocuÄŸunu alarak binadan Ã§Ä±ktÄ±.
Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine itfaiye ve saÄŸlÄ±k ekipleri geldi. Ä°tfaiye ekipleri yangÄ±na mÃ¼dahale ettiÄŸi sÄ±rada, yangÄ±nÄ±n Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± dairenin alt katÄ±nda yaÅŸayan Nebahat Ä°., fenalaÅŸtÄ±.
VatandaÅŸlar tarafÄ±ndan binadan Ã§Ä±karÄ±lan yaÅŸlÄ± kadÄ±n, hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Ä°tfaiye ekipleri tarafÄ±ndan kontrol altÄ±na alÄ±nan yangÄ±n nedeniyle binada hasar oluÅŸtu. YangÄ±n, Ã§evredeki binalardan ve sokaktan geÃ§en sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler tarafÄ±ndan cep telefonuyla da gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.Â