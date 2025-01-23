Babasıyla telefonda konuşurken kararını verip 12. kattan atlamıştı! Şevval'den acı haber geldi

Bartın’da yaşayan Şevval Şahin, 1,5 ay önce Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de garson olarak çalışmaya başladı. Önceki gün otelde çıkan yangın sırasında personel katında kalan Şahin, 12’nci kat penceresinden atladı.

Yaralanan Şevval Şahin, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı. Şevval Şahin’in yangın sırasında Bartın’da esnaflık yapan babası Erdal Şahin’i görüntülü aradığı öğrenildi. Şahin’in pencereden atlama kararını babasıyla telefonla görüntülü konuştuğu sırada aldığı ortaya çıktı.

ŞEVVAL'DEN ACI HABER GELDİ!

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Şevval Şahin, gece saatlerinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Sabah saatlerinde Bolu'dan cenaze aracıyla Bartın Demirciler Mahallesi’ndeki babaevine getirilen Şevval Şahin’in cenazesi, bugün öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Halatçıyaması Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

5 GÜNLÜK CİROYLA CANLAR KURTULABİLİRDİ

Öte yandan Bolu’daki yangın faciasının ardından, özellikle otel gibi yapılarda yangına karşı alınması gereken önlemler de bir kez daha gündeme geldi. 4-5 günlük cirosu olan 15 milyon liraya, tam donanımlı bir yangın söndürme sistemi kurmak mümkün.

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Tam donanımlı bir yangın söndürme sistemine sahip olmanın maliyeti, günlük gelirleri milyonları bulan bu tür işletmeler için oldukça ucuz. Örneğin facianın yaşandığı otelde, otelin yaklaşık 4-5 günlük cirosu olan 15 milyon liraya, tam donanımlı bir yangın söndürme sistemi kurmak mümkün.

Milliyet'ten Çiğdem Yılmaz'ın haberine göre; yangın güvenliği konusunda hizmet veren Enerji Plas Mühendislik, tam donanımlı sistemler hakkında şu bilgileri paylaştı:

Yangın güvenliği açısından, en güncel teknolojileri içeren sistemler kuruyoruz. Bu kapsamda, yangın pompası, otomatik yangın söndürme sistemleri, hassas yangın algılama sensörleri, sprinkler (yağmurlama) sistemleri ve yangın merdivenleri gibi tüm unsurlar projeye dahil ediliyor.

12 katlı ve 163 odalı bir otel için net bir maliyet hesaplamak için öncelikle proje alanını görmemiz gerekiyor. Ancak genel bir çerçeve çizmek gerekirse, sistemin kapsamı ve özelliklerine bağlı olarak bu tür bir tesis için maliyetler

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400 bin dolar (14.2 milyon lira) ile 500 bin dolar (17.8 milyon lira) arasında değişebilir.”

PERİYODİK BAKIM ÖNEMLİ

Firma yetkilileri ayrıca, kurulan sistemlerin periyodik bakımının yangın güvenliği açısından kritik olduğunu vurguladı. “Hizmet verdiğimiz işletmelerde, ilk iki yıl boyunca periyodik bakımları ücretsiz olarak biz üstleniyoruz. İlerleyen süreçte işletmeler isterse başka firmalarla da çalışabilir. Ancak, yangın güvenliği için bu bakım işlemlerinin her yıl mutlaka yapılması şarttır.”