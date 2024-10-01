GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Babasının tüfeğiyle havaya ateş açıp sosyal medyada paylaştı

Babasının tüfeğiyle havaya ateş açıp sosyal medyada paylaştı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde babasının tüfeği ile havaya ateş edip görüntüleri sosyal medyada paylaşan N.K. (16) polis tarafından gözaltına alındı.

01.10.2024 - 09:13 | | Abdulselam UĞUR/BURSA, (DHA)-
Babasının tüfeğiyle havaya ateş açıp sosyal medyada paylaştı

Mustafakemalpaşa ilçesi Orta Mahalle'de oturan N.K., önceki akşam, evlerinin önünden babasının tüfeği ile havaya rastgele ateş ederken, arkadaşı ise o anları cep telefonu ile görüntüledi. N.K.’nin sosyal medyadan paylaştığı görüntüler tepki çekti. Soruşturma başlatan Mustafakemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, adresini belirlediği N.K.’yi gözaltına aldı. Çocuk Büro Amirliği'ne teslim edilen şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)

GÜNCEL HABERLER

Assos Antik Kenti'nde 1700 yıllık lazımlıklar gün yüzüne çıkarıldı

Assos Antik Kenti'nde 1700 yıllık lazımlıklar gün yüzüne çıkarıldı

Nevşehir'da önünde namaz kıldığı aracın altında kaldı

Nevşehir'da önünde namaz kıldığı aracın altında kaldı

Doğanşehir'de elma hasadı başladı! Kilosu 10 lira

Doğanşehir'de elma hasadı başladı! Kilosu 10 lira