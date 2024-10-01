Babasının tüfeğiyle havaya ateş açıp sosyal medyada paylaştı

Mustafakemalpaşa ilçesi Orta Mahalle'de oturan N.K., önceki akşam, evlerinin önünden babasının tüfeği ile havaya rastgele ateş ederken, arkadaşı ise o anları cep telefonu ile görüntüledi. N.K.’nin sosyal medyadan paylaştığı görüntüler tepki çekti. Soruşturma başlatan Mustafakemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, adresini belirlediği N.K.’yi gözaltına aldı. Çocuk Büro Amirliği'ne teslim edilen şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)