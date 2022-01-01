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Babasını motosikletten düşürdü, 2 kilometre ileride kamyona çarptı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde babası 52 yaşındaki Turgut İşbakan’ı, önünü kaldırdığı motosikletten düşürüp yaralanmasına neden olan 31 yaşındaki Gökhan İşbakan, yaklaşık 2 kilometre ileride kamyona arkadan çarptı. Kazada Gökhan İşbakan yaşamını yitirdi.

01.01.2022 - 13:02 | | DHA
Babasını motosikletten düşürdü, 2 kilometre ileride kamyona çarptı

Kaza, saat 01.00 sıralarında Akhan Mahallesi, Cafer Sadık Abalıoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Gökhan İşbakan, hareket halindeyken motosikletinin önünü kaldırdı.

Babasını motosikletten düşürdü, 2 kilometre ileride kamyona çarptı


Bu sırada arkasında yolculuk yapan babası Turgut İşbakan dengesini kaybedip düştü. Babasının düştüğünü fark etmeyen İşbakan, yaklaşık 2 kilometre gittikten sonra Tuncay Kayırlı yönetimindeki 20 P 1118 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Babasını motosikletten düşürdü, 2 kilometre ileride kamyona çarptı

Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Gökhan İşbakan'ın yaşamını yitirdiği belirledi. Turgut İşbakan ise Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan İşbakan'ın sağlık durumun iyi olduğu bildirildi.

Babasını motosikletten düşürdü, 2 kilometre ileride kamyona çarptı

Gökhan İşbakan'ın cesedi yapılan incelemenin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Babasını motosikletten düşürdü, 2 kilometre ileride kamyona çarptı

Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, kamyon şoförünün ifadesine başvurdu.

Babasını motosikletten düşürdü, 2 kilometre ileride kamyona çarptı

 

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