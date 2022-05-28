GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemAzerbaycan'da TEKNOFEST rüzgarı! Erdoğan ve Aliyev kazanan takımlara ödüllerini verdi
HaberlerGündem Haberleri Azerbaycan'da TEKNOFEST rüzgarı! Erdoğan ve Aliyev kazanan takımlara ödüllerini verdi
ABONE OL

Azerbaycan'da TEKNOFEST rüzgarı! Erdoğan ve Aliyev kazanan takımlara ödüllerini verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’te kazanan takımlara ödüllerini takdim etti.

28.05.2022 - 18:42 | | İHA
Azerbaycan'da TEKNOFEST rüzgarı! Erdoğan ve Aliyev kazanan takımlara ödüllerini verdi

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Türkiye dışında ilk kez Azerbaycan'da gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in daveti üzerine TEKNOFEST'te katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Aliyev ve Nobel Ödüllü Bilim Adamı Aziz Sancar, TEKNOFEST Azerbaycan'ın yarışmalarında dereceye giren 16 takıma ödüllerini verdi. Törenin sonunda Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Aliyev'e plaket, Sancar'a ise hediye takdim etti. İki lider törenin sonunda katılımcılarla birlikte aile fotoğrafı çektirdi.

Azerbaycan'da TEKNOFEST heyecanı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgede yeni bir sayfa açmanın zamanı gelmiştir
İlgili Haber
Azerbaycan'da TEKNOFEST heyecanı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgede yeni bir sayfa açmanın zamanı gelmiştir

Azerbaycanda TEKNOFEST rüzgarı Erdoğan ve Aliyev kazanan takımlara ödüllerini verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü temasları çerçevesinde ASAN Hizmet Merkezi ve Bakü Bilim Merkezi’nin açılışına katılacak ve Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüşme gerçekleştirecek.

Azerbaycanda TEKNOFEST rüzgarı Erdoğan ve Aliyev kazanan takımlara ödüllerini verdi

    GÜNCEL HABERLER

    Ege'de 3,3 büyüklüğünde deprem

    Ege'de 3,3 büyüklüğünde deprem

    Binlerce dolar, euro ve külçe altınlar ele geçirildi!

    Binlerce dolar, euro ve külçe altınlar ele geçirildi!

    Doğal gaz fiyatlarıyla ilgili flaş gelişme! Müjdeli haber geldi: mutfaklarda artık...

    Doğal gaz fiyatlarıyla ilgili flaş gelişme! Müjdeli haber geldi: mutfaklarda artık...

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Ege'de 3,3 büyüklüğünde deprem

    Ege'de 3,3 büyüklüğünde deprem

    Sıradaki Haber
    Doğal gaz fiyatlarıyla ilgili flaş gelişme! Müjdeli haber geldi: mutfaklarda artık...

    Doğal gaz fiyatlarıyla ilgili flaş gelişme! Müjdeli haber geldi: mutfaklarda artık...

    Sıradaki Haber
    Beyaz Yürüyüş mitingi ne zaman? Doktorlar ne zaman eylem yapacak? Doktorların talepleri ne?

    Beyaz Yürüyüş mitingi ne zaman? Doktorlar ne zaman eylem yapacak? Doktorların talepleri ne?

    Sıradaki Haber
    Nijerya'da kilisede izdiham faciası! 31 kişi hayatını kaybetti

    Nijerya'da kilisede izdiham faciası! 31 kişi hayatını kaybetti

    Sıradaki Haber