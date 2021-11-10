GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemAzerbaycan tezkeresi Meclis'te kabul edildi
HaberlerGündem Haberleri Azerbaycan tezkeresi Meclis'te kabul edildi
ABONE OL

Azerbaycan tezkeresi Meclis'te kabul edildi

Türk askerinin Azerbaycan'daki görevini 1 yıl daha uzatmayı öngören Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

10.11.2021 - 20:18 | | DHA
Azerbaycan tezkeresi Meclis'te kabul edildi

Mehmetçik, Karabağ'da ateşkesi kontrol, barış ve huzuru tesis etmek üzere 1 yıl daha görevini sürdürecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gönderilen tezkerede, Azerbaycan'a verilen güçlü destek vurgulanırken Türkiye'nin, bölgede barış ve istikrarın korunup güçlendirilmesi için önemli girişimlerde bulunduğu belirtildi.

Türkiye'nin Rusya ile oluşturduğu ortak merkezin faaliyetlerinin başarıyla devam ettiğine dikkat çekilirken bunun, bölgenin güvenliğine ve taraflar arasında güven inşasına katkı sağladığının altı çizildi.

Tezkereyle Mehmetçiğin Azerbaycan görevi 1 yıl daha uzatıldı.

Hali hazırda Türk istihkam birlikleri, bölgede mayın arama ve temizleme faaliyetlerine de devam ediyor.

GÜNCEL HABERLER

Savaş çanları çalıyor! İran Devrim Muhafızları bombaladı: Yok ederiz...

Savaş çanları çalıyor! İran Devrim Muhafızları bombaladı: Yok ederiz...

Elazığ, Erzurum ve Rize'de bazı taşınmazlar afetzedelerin barınma ihtiyacı için kamulaştırılacak

Elazığ, Erzurum ve Rize'de bazı taşınmazlar afetzedelerin barınma ihtiyacı için kamulaştırılacak

Bakan Kurum'dan son dakika 'Kanal İstanbul' açıklaması

Bakan Kurum'dan son dakika 'Kanal İstanbul' açıklaması

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Elazığ, Erzurum ve Rize'de bazı taşınmazlar afetzedelerin barınma ihtiyacı için kamulaştırılacak

Elazığ, Erzurum ve Rize'de bazı taşınmazlar afetzedelerin barınma ihtiyacı için kamulaştırılacak

Sıradaki Haber
Bakan Kurum'dan son dakika 'Kanal İstanbul' açıklaması

Bakan Kurum'dan son dakika 'Kanal İstanbul' açıklaması

Sıradaki Haber
Avrupa İlaç Ajansı resmen onayladı! İşte koronavirüse karşı o iki ilaç

Avrupa İlaç Ajansı resmen onayladı! İşte koronavirüse karşı o iki ilaç

Sıradaki Haber
Emeklilikte Yaşa Takılanlar(EYT)'lara kötü haber! Bakanlık resmen açıkladı

Emeklilikte Yaşa Takılanlar(EYT)'lara kötü haber! Bakanlık resmen açıkladı

Sıradaki Haber