Azerbaycan, 370 kişilik ekiple deprem bölgesinde

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından birçok ülke yardım talebinde bulundu. Büyük felaket için Türkiye'nin yardımına ilk koşan ülke Azerbaycan oldu. Ölü ve yaralı sayısının her geçen saat arttığı felaketin ilk gününde Azerbaycan'dan yola çıkan 370 kişilik arama kurtarma ekibi, deprem bölgesinde görev aldı.

120 kişi, depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, 250 kişi de diğer illerde görev yapıyor.

Tam tehçhizatlı profesyonel ekipler 10, 15, 20 kişilik gruplar halinde deprem bölgesinde yıkılan binalarda can kurtarmak için büyük çaba harcıyor. Azerbaycanlı arama kurtarma ekiplerine, Türkiye'den görevlendirilen rehberler eşlik ediyor.

370 kişilik ekip, saatler süren çalışmaların ardından birçok enkazdan bazı depremzedeleri sağ kurtarmayı başardı. Ekipler, cansız bedenlerin de enkazdan çıkarılmasına yardım etti.





Kahramanmaraş merkezde yıkılan apartmanın enkazında çalışan Azerbaycan arama kurtarma ekibinde görevli Maisıı Aliyev (27), 16 kişinn cansız bedenini çıkardıklarını söyledi. Enkazda 3 kişinin sesini aldıklarını belirten Aliyev, "Şimdi onlara ulaşmaya çalışıyoruz. İnşallah iyi haberler vereceğiz" dedi.

İzmir depreminde de görev aldığını belirten Aliyev, diğer arkadaşlarının da bölgede yıkılan diğer binalarda gruplar halinde çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti. Türkiye'nin büyük bir felaket yaşadığını belirten Aliyev, "Biz her zaman olduğu gibi yine Türkiye'nin yanındayız" diye konuştu.





Azerbaycan arama kurtarma ekibine rehberlik eden Serkan Kantar da "Azerbaycan'dan gelen arkadaşlar bize yardım ediyor. Hep birlikte elizimden geldiğince insanlara canlı ulaşmaya çalışıyoruz. Çok büyük bir felaket" ifadelerini kullandı.