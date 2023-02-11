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Ayşe Mehmet Polat sitesinin müteahhidi Mehmet Ertan Akay gözaltına alındı

Gaziantep'te çöken Ayşe Mehmet Polat sitesinin müteahhidi ve fenni mümessili olan Mehmet Ertan Akay İstanbul'da gözaltına alındı.

11.02.2023 - 14:21 | | DHA
Ayşe Mehmet Polat sitesinin müteahhidi Mehmet Ertan Akay gözaltına alındı

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca depremde çöken Ayşe Mehmet Polat sitesinin müteahhiti ve fenni mümessili Mehmet Ertan Akay'ın yakalanması için soruşturma başlatıldı. Akay, İstanbul Ataşehir'de gözaltına alındı. Mehmet Ertan Akay'ın Gaziantep'e gönderileceği öğrenildi.

 

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