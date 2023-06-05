Ayrılmak isteyen sevgilisini bıçaklayan kadın serbest kaldı

Olay, dün akşam İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Sanayi Caddesi’ndeki bir mobilya imalathanesinde meydana geldi. Arnavutluk uyruklu Pravnera M., sevgilisi Savaş D.'yi çalıştığı yerde ziyaret etti. Burada Pravnera M. ile kendisinden ayrılmak isteyen Savaş D. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Pravnera M., yanında bulundurduğu bıçakla sevgilisini bacağından yaraladı. Savaş D. kanlar içinde yere yığılırken, çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Savaş D., İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, yakalanan Pravnera M. gözaltına alındı.

Hastanede yapılan ilk müdahalesinin ardından bir süre müşahede altında tutulan Savaş D., taburcu edildi. Savaş D. şikayetçi olmazken, polis merkezinde verdiği ifadesinde sevgilisi ayrılmak isteyince olayı gerçekleştirdiğini söyleyen Pravnera M., Cumhuriyet savcısının talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.