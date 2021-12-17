Ayrı yaşadığı karısını bıçakladı, onun birlikte olduğu kişiyi öldürdü! Çocuklarına saçma isabet etti

Olay, Serik'e bağlı Kökez Mahallesi’nde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Yılmaz Naryaprağı, boşandığı Gülbahar Güzeloğlu'nun Remzi Kerpiç ile kaldığı eve gitti. Burada Yılmaz ve Güzeloğlu arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada Yılmaz Naryaprağı, bıçakla Gülbahar Güzeloğlu'nu başından yaraladı, kavgayı ayırmaya çalışan Remzi Kerpiç'e de av tüfeği ile 6 el ateş etti.

Kerpiç olay yerinde yaşamını yitirdi. Yılmaz Naryaprağı ile Gülbahar Güzeloğlu'nun evdeki oğulları Furkan Naryaprağı (14) ise çenesine saçma isabet etmesi sonucu yaralandı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gülbahar Güzeloğlu ve Furkan Naryaprağı, ilk müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Remzi Kerpiç'in cenazesi ise Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.



DENİZLİ'DE YAKALANDI



Olayın ardından kaçan Yılmaz Naryaprağı, polisin MOBESE kameralarında yaptığı inceleme ve takiple otomobiliyle gittiği Denizli'de yakalandı. Gülbahar Güzeloğlu ile Remzi Kerpiç'in bir süredir dini nikah ile birlikte yaşadığı, Kerpiç'in eşinden boşandıktan sonra Güzeloğlu ile evlenmeyi planladığı belirtildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ



Antalya'nın Serik ilçesinde eski eşini yaralayıp, birlikte yaşadığı Remzi Kerpiç'i öldüren Yılmaz Naryaprağı ile olay sırasında yanında bulunduğu iddia edilen oğlu Ramazan Naryaprağı, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.