GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemAydın'ın en önemli noktası trafiğe kapatılıyor!
HaberlerGündem Haberleri Aydın'ın en önemli noktası trafiğe kapatılıyor!

Aydın'ın en önemli noktası trafiğe kapatılıyor!

23.09.2025 - 10:06Güncellenme Tarihi:
Aydın'ın en önemli noktası trafiğe kapatılıyor!

Aydın'ın Efeler ilçesindeki Soğukkuyu hemzemin geçidi, yapılacak kaplama çalışmaları nedeniyle 24-30 Eylül tarihleri arasında araç trafiğine kapalı olacak.

Haberin Devamı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Efeler ilçesi Soğukkuyu hemzemin geçidinde yapılacak olan kaplama çalışması nedeniyle bölgenin trafiğe kapatılacağını duyurdu. TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Demiryolu Bakım Servis Müdürlüğü tarafından yürütülecek çalışmalar kapsamında, geçit ve yaklaşım yolunda bakım gerçekleştirilecek. 24 Eylül - 30 Eylül 2025 tarihleri arasında sürecek çalışmalar nedeniyle, Soğukkuyu hemzemin geçidi araç trafiğine tamamen kapatılacak.

İLGİLİ HABER

Malatyalı kayısıdan umudu kesince çareyi onda buldu: Kilosu 250 liradan başlıyor, üretici için altın değerinde!
Malatyalı kayısıdan umudu kesince çareyi onda buldu: Kilosu 250 liradan başlıyor, üretici için altın değerinde!

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü konu ile ilgili yaptığı açıklamada sürücülerin mağduriyet yaşamamaları için alternatif güzergahları kullanmaları gerektiğini hatırlatarak "TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Demiryolu Bakım Servis Müdürlüğünce, Aydın İli Efeler İlçesi sınırları içerisinde bulunan demiryolu kilometresi 130+884 (Soğukkuyu geçidi) olan hemzemin geçitte ve yaklaşım yolunda kaplama çalışması yapılacaktır. Yapılacak çalışma sebebi ile 24 Eylül 2025 - 30 Eylül 2025 tarihleri arasında bahse konu Soğukkuyu hemzemin geçidi araç trafiğine tamamen kapatılacaktır" ifadeleri yer aldı.

    Güncel Haberler

    Köyüne dönüp üretmeye başladı, hastalığına şifayı o meyvede buldu! Şimdi hastalara ücretsiz dağıtacak
    #Ekonomi

    Köyüne dönüp üretmeye başladı, hastalığına şifayı o meyvede buldu! Şimdi hastalara ücretsiz dağıtacak

    Siirt Tillo'da yüzlerce kişi o anı görmek için güneş doğmadan geldi! Yılda 2 defa gerçekleşiyor
    #Gündem

    Siirt Tillo'da yüzlerce kişi o anı görmek için güneş doğmadan geldi! Yılda 2 defa gerçekleşiyor

    Erzincan'da koruma altına alındı: Göç hareketleri izlenmeye başlandı
    #Gündem

    Erzincan'da koruma altına alındı: Göç hareketleri izlenmeye başlandı