SÃ¶mestri tatilinin ardÄ±ndan geÃ§tiÄŸimiz Pazar gÃ¼nÃ¼ memleketi Sultanhisarâ€™dan gÃ¶rev yeri olan Gaziantepâ€™in Ä°slahiye ilÃ§esine giden Ä°ngilizce Ã–ÄŸretmeni BÃ¼ÅŸra AydÄ±nerâ€™de bÃ¼yÃ¼k depremde gÃ¶Ã§Ã¼k altÄ±nda kalarak hayatÄ±nÄ± kaybetti. Pazartesi sabahÄ±ndan bu yana evin tek Ã§ocuÄŸu olan kÄ±zlarÄ± BÃ¼ÅŸraâ€™dan haber alamayan aile bu sabaha karÅŸÄ± aldÄ±klarÄ± acÄ± haber karÅŸÄ±sÄ±nda yÄ±kÄ±ldÄ±.

Edinilen bilgiye gÃ¶re 2019 yÄ±lÄ±nda Akdeniz Ãœniversitesi Ä°ngilizce Ã–ÄŸretmenliÄŸi bÃ¶lÃ¼mÃ¼nden mezun olarak 2020 yÄ±lÄ±nda Gaziantepâ€™in Ä°slahiye ilÃ§esindeki 13 KasÄ±m Ä°lkokuluâ€™nda Ä°ngilizce Ã–ÄŸretmeni olarak atanÄ±p gÃ¶revine baÅŸlayan BÃ¼ÅŸra Ã¶ÄŸretmenden haber alamayan ailesi sosyal medyadan paylaÅŸÄ±m yaparak destek istedi.

Pazartesi sabahÄ±ndan bu yana korkulu bekleyiÅŸ ise bu sabaha karÅŸÄ± saat 02.30 sÄ±ralarÄ±nda yerini acÄ±ya bÄ±raktÄ±. BÃ¼ÅŸra Ã–ÄŸretmen, Ä°slahiye ilÃ§esi AtatÃ¼rk Mahallesi 141 sokak Ã¼zerinde bulunan Serap ApartmanÄ±â€™nda uykudayken depreme yakalanarak Ã§Ã¶ken binanÄ±n enkazÄ± altÄ±nda kaldÄ±. BÃ¼ÅŸra Ã¶ÄŸretmenin cansÄ±z bedenine ulaÅŸÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan acÄ± haber memleketi AtÃ§aâ€™ya da ulaÅŸtÄ±.

Baba AydÄ±n Bilginer acÄ± haberin ardÄ±ndan tek evlatlarÄ± olan BÃ¼ÅŸra kÄ±zlarÄ± iÃ§in Gaziantepâ€™e gitti.Â AcÄ± haberi alan aile ve yakÄ±nlarÄ± ise gÃ¶z yaÅŸlarÄ±na boÄŸuldu. Cenazenin yarÄ±n Sultanhisarâ€™a getirilerek defnedileceÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.Â