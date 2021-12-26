DeÄŸirmendere Mahallesi'ndeki sitede iÅŸÃ§i olarak Ã§alÄ±ÅŸan Ferhat DoÄŸan, dÃ¼n (Cumartesi) saat 18.00 sÄ±ralarÄ±nda kanalizasyon borusu dÃ¶ÅŸemek iÃ§in yaklaÅŸÄ±k 8 metre derinliÄŸindeki Ã§ukura girdi. DoÄŸan, iddiaya gÃ¶re ASKÄ°'den izin alÄ±nmadan yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸma sÄ±rasÄ±nda topraÄŸÄ±n kaymasÄ± sonucu gÃ¶Ã§Ã¼k altÄ±nda kaldÄ±. Ä°hbar Ã¼zerine bÃ¶lgeye sevk edilen AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri tarafÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nda, DoÄŸan'Ä±n cansÄ±z bedenine ulaÅŸÄ±ldÄ±. Polis olayla ilgili baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± soruÅŸturma kapsamÄ±nda, kepÃ§e operatÃ¶rÃ¼ Åžehmuz Ä°dem), kepÃ§e sahibi Kenan ArÄ±kanÂ ve Fevzi SubaÅŸÄ±'nÄ± gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. Polisteki iÅŸlemleri tamamlanan ÅŸÃ¼pheliler, sevk edildikleri adliyede tutuklandÄ±.