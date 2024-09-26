Aydın'da yunus ekiplerinden başarılı çalışma

Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus ekiplerinin Efeler ilçesinde yapmış oldukları şok uygulamada durdurdukları bir araçta Y.A isimli şahıstan 1 adet Ruhsatsız tabanca ve buna ait 60 fişek ile 1 adet ruhsatsız otamatik tüfek ve buna ait 10 adet kartuş, durdurulan başka bir araçtaki Ş.K isimli şahıstan 10 adet narkotik hap ele geçirildi. Ekiplerin çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.