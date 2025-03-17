Aydın'da orman yangını! Söndürme çalışmaları devam ediyor

Yangın saat 15:45 sıralarında Nazilli'ye yakın Karıncalıdağ'da meydana geldi. Dağdaki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarı ve ihbar sonrası yapılan gözetimde görülen dumanlar üzerine bölgeye gönderilen ekipler kısa sürede alevlere müdahale etti. Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangını söndürme çalışmaları devam ederken, ekiplerin yangını kontrol altına aldığı belirtildi.

Yangın bölgesine 20 arazöz ve 8 su tankeri sevk edildiği belirtildi.