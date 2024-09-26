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Aydın'da kaçak kazıya jandarmadan suçüstü

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, tarihi eser aramak için izinsiz kazı yapan 3 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

26.09.2024 - 17:23 | | İHA
Aydın'da kaçak kazıya jandarmadan suçüstü

Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığınca tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı. Başaran Mahallesi Hisar Mevkii Hafza Hatun Türbesi (Sit Alanı) bölgesinde bir şahsa ait tarlada M.S, A.S, A.D isimli 3 şüpheli şahıs tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı.

Şüpheliler ile birlikte çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

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