GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Aydın'da hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Aydın'da hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Aydın'ın Çine ilçesinde 3 suçtan aranan ve hakkında 10 yıl 3 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

06.10.2024 - 12:13 |
Aydın'da hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Aydın'da jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri JASAT ve Çine İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, 2 dosyadan kasten yaralama ve hükümlü ve tutuklunun kaçması suçu olmak üzere 3 suçtan aranan ve 10 yıl 3 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü S.A. Hallaçlar Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.A. çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÜNCEL HABERLER

İstiklal Caddesi ve AKM’de metrelerce kuyruk oluştu

İstiklal Caddesi ve AKM’de metrelerce kuyruk oluştu

TEKNOFEST: Lise öğrencileri afetlerde kullanılması için İHA üretti

TEKNOFEST: Lise öğrencileri afetlerde kullanılması için İHA üretti

Maliye'den yasa dışı bahise sıkı takip! 'Bütünüyle engellemeye kararlıyız'

Maliye'den yasa dışı bahise sıkı takip! 'Bütünüyle engellemeye kararlıyız'