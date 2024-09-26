GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Aydın Kuyucak’ta kaçak kazıya suçüstü

Aydın Kuyucak’ta kaçak kazıya suçüstü

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde SİT alanı içerisinde kaçak kazı yapan 3 şüpheli şahıs jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

26.09.2024 - 11:46 | | İHA
Aydın Kuyucak’ta kaçak kazıya suçüstü

Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığınca tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı. Başaran Mahallesi Hisar Mevkii Hafza Hatun Türbesi (Sit Alanı) bölgesinde bir şahsa ait tarlada M.S, A.S, A.D isimli 3 şüpheli şahıs tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı. Şüpheliler ile birlikte çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

GÜNCEL HABERLER

Sabri Ülker Vakfı'nda ödül töreni: Bilim Ödülü ‘Kök Hücre Biyolojisi’ alanına gitti

Sabri Ülker Vakfı'nda ödül töreni: Bilim Ödülü ‘Kök Hücre Biyolojisi’ alanına gitti

Rekabet Kurumu Başkanı Küle'den fındık piyasasına "hakim durum" uyarısı

Rekabet Kurumu Başkanı Küle'den fındık piyasasına "hakim durum" uyarısı

Ege'nin Kapadokya'sı Manisa'dan bulunan Kula Peribacaları görenleri hayran bırakıyor

Ege'nin Kapadokya'sı Manisa'dan bulunan Kula Peribacaları görenleri hayran bırakıyor