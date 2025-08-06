Ay bu kez Ahlat’ta parladı! Manzara mest etti

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Gün batımının ardından belirginleşen Ay, ilerleyen saatlerde karanlık gökyüzüyle birleşerek daha da parlak bir hale geldi. Göz kamaştıran manzara, özellikle doğa ve gökyüzü tutkunlarının ilgisini çekerken, bölgedeki fotoğrafçılar da bu eşsiz anı kaçırmadı.

Şişkin Ay’ın oluşturduğu etkileyici atmosfer, Ahlat’ın doğal güzellikleriyle bütünleşince ortaya mest eden görüntüler çıktı.

Ahlat’ın Van Gölü kıyısı ve yüksek tepeleri, bu gökyüzü şölenini izlemek isteyen vatandaşlar ve fotoğrafçılar için adeta açık hava gözlemevine dönüştü. Öte yandan uzmanlar, Ay’ın 9 Ağustos Cumartesi günü dolunay evresine ulaşacağını belirtti.

Gözlem şartlarının uygun olması halinde Ahlat başta olmak üzere Bitlis genelinde gökyüzü tutkunları bir kez daha unutulmaz bir dolunay manzarası izleyebilecek.